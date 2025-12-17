El Mundo

Trump ordena bloqueo a petroleros y asegura que Venezuela está ‘completamente rodeada’

Washington sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Sánchez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un anuncio en el que se informa que Washington, D.C., será la sede del Draft de la NFL de 2027, durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de mayo de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tener rodeada a Venezuela por la mayor armada jamás reunida. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpEstados UnidosNicolás MaduroVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.