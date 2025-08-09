El Mundo

De Clinton a Biden: 25 años de tensas relaciones de Putin con presidentes de Estados Unidos

Mandatario ruso se reunirá con Donald Trump el 15 de agosto

Por AFP
En la imagen el presidente ruso, Vladimir Putin
Trump retomó contacto en febrero con su par ruso tras su regreso a la Casa Blanca, con el objetivo de detener rápidamente la guerra desencadenada en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. (AFP/AFP)







vladimir putin estados unidos rusia
