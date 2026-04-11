¿Cuándo volverá el ser humano a caminar en la Luna? La NASA tiene fecha

La Luna bloquea al Sol y deja ver la corona solar en un eclipse captado por Artemis II desde la órbita lunar, una vista poco documentada en misiones tripuladas.

De la Luna a Marte. Esta es la consigna de la misión Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), que enviará a astronautas en misiones cada vez más complejas para descubrir, experimentar y sentar las bases para las primeras expediciones tripuladas al planeta rojo.

Sin embargo, para poner un pie en Marte, primero es necesario pisar la Luna. ¿Cuándo volveremos a ver a un astronauta caminando en esta superficie?

Tras la conclusión de la misión Artemis II, el regreso del ser humano a la Luna es una meta cada vez más cercana. La tarde del viernes 10 de abril aterrizaron en las Costas de San Diego, California, los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión, que llevó al espacio el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

Esta imagen tomada de un video de una transmisión en vivo de la NASA muestra a los astronautas de Artemis II amerizando en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, el 10 de abril del 2026. (-/AFP)

Durante la misión de 10 días, los astronautas orbitaron la Luna, viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación en la historia de la humanidad y captaron imágenes inéditas desde el lado oscuro del satélite.

La primera misión de Artemis también llegó a la Luna e incluso superó la distancia recorrida por este segundo operativo, pero no llevaba tripulación. La nave se lanzó al espacio el 16 de noviembre del 2022 y regresó a la Tierra 25 días, 10 horas y 53 minutos después.

La NASA explicó que en este primer vuelo se probó por primera vez el lanzamiento del cohete utilizando nuevos sistemas terrestres de exploración y se evaluaron los sistemas de Orión como antesala para llevar seres humanos de forma segura a la Luna.

La Tierra se oculta tras el horizonte lunar en un “Earthset” captado por la tripulación de Artemis II, durante su paso por la cara oculta de la Luna el 6 de abril del 2026. (NASA/NASA)

Artemis III

La misión Artemis III tampoco concluirá en un alunizaje. Esta siguiente fase se llevaría a cabo a mediados del 2027, con el objetivo de probar los módulos de alunizaje comerciales de las empresas SpaceX y Blue Origin.

Esta etapa es importante porque, sin estos módulos, los astronautas no podrían bajar a la Luna desde la nave Orión.

Es por ello que la misión lanzaría a la tripulación en la cápsula Orión para probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre esta y los módulos espaciales comerciales privados.

La NASA aclaró que esta prueba se llevaría a cabo con uno o ambos proveedores. Sobre eso, todavía no hay certeza.

Ilustración del módulo de alunizaje Blue Moon, desarrollado por Blue Origin para futuras misiones del programa Artemis de la NASA. (Blue Origin/Blue Origin)

La llegada a la Luna

El ser humano pondrá de nuevo sus pies en la Luna hasta la misión Artemis IV, a inicios del 2028. La NASA estableció esta fecha como objetivo desde mediados del 2025.

Para entonces está previsto que la tripulación pase de la nave Orión a un módulo de alunizaje comercial para ser transportada a la superficie lunar.

“La preparación del módulo de alunizaje determinará qué proveedor los llevará de forma segura a la superficie y de regreso a la Orión en órbita lunar antes de que la tripulación regrese a casa a bordo de Orión, amerizando de forma segura en el Océano Pacífico”, explica esta entidad espacial.

Este es un módulo de alunizaje de la empresa SpaceX. (SpaceX/SpaceX)

El objetivo, sin embargo, no es solo una expedición en la Luna, sino que el ser humano pueda permanecer allí. Esta permanencia ocurriría a finales del 2028, durante la misión Artemis V.

Este operativo prevé la construcción de la base lunar y también futuras expediciones en la Luna, aproximadamente una vez al año y con la mira en Marte.