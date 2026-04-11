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¿Cuándo volverá el ser humano a caminar en la Luna? La NASA tiene fecha

El programa Artemis avanza hacia el regreso del ser humano a la Luna. Tras el éxito de su primer vuelo tripulado, la NASA se prepara para las próximas misiones que definirán cuándo volveremos a ver astronautas en la superficie lunar

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Por Natalia Vargas
La Luna bloquea al Sol y deja ver la corona solar en un eclipse captado por Artemis II desde la órbita lunar, una vista poco documentada en misiones tripuladas.
La Luna bloquea al Sol y deja ver la corona solar en un eclipse captado por Artemis II desde la órbita lunar, una vista poco documentada en misiones tripuladas. (NASA/NASA)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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