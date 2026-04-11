¿Cuándo volverá el ser humano a caminar en la Luna? La NASA tiene fecha

De la Luna a Marte. Esta es la consigna de la misión Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), que enviará a astronautas en misiones cada vez más complejas para descubrir, experimentar y sentar las bases para las primeras expediciones tripuladas al planeta rojo.
Sin embargo, para poner un pie en Marte, primero es necesario pisar la Luna. ¿Cuándo volveremos a ver a un astronauta caminando en esta superficie?
Tras la conclusión de la misión Artemis II, el regreso del ser humano a la Luna es una meta cada vez más cercana. La tarde del viernes 10 de abril aterrizaron en las Costas de San Diego, California, los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión, que llevó al espacio el primer vuelo tripulado del programa Artemis.
Durante la misión de 10 días, los astronautas orbitaron la Luna, viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación en la historia de la humanidad y captaron imágenes inéditas desde el lado oscuro del satélite.
La primera misión de Artemis también llegó a la Luna e incluso superó la distancia recorrida por este segundo operativo, pero no llevaba tripulación. La nave se lanzó al espacio el 16 de noviembre del 2022 y regresó a la Tierra 25 días, 10 horas y 53 minutos después.
La NASA explicó que en este primer vuelo se probó por primera vez el lanzamiento del cohete utilizando nuevos sistemas terrestres de exploración y se evaluaron los sistemas de Orión como antesala para llevar seres humanos de forma segura a la Luna.
Artemis III
La misión Artemis III tampoco concluirá en un alunizaje. Esta siguiente fase se llevaría a cabo a mediados del 2027, con el objetivo de probar los módulos de alunizaje comerciales de las empresas SpaceX y Blue Origin.
Esta etapa es importante porque, sin estos módulos, los astronautas no podrían bajar a la Luna desde la nave Orión.
Es por ello que la misión lanzaría a la tripulación en la cápsula Orión para probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre esta y los módulos espaciales comerciales privados.
La NASA aclaró que esta prueba se llevaría a cabo con uno o ambos proveedores. Sobre eso, todavía no hay certeza.
La llegada a la Luna
El ser humano pondrá de nuevo sus pies en la Luna hasta la misión Artemis IV, a inicios del 2028. La NASA estableció esta fecha como objetivo desde mediados del 2025.
Para entonces está previsto que la tripulación pase de la nave Orión a un módulo de alunizaje comercial para ser transportada a la superficie lunar.
“La preparación del módulo de alunizaje determinará qué proveedor los llevará de forma segura a la superficie y de regreso a la Orión en órbita lunar antes de que la tripulación regrese a casa a bordo de Orión, amerizando de forma segura en el Océano Pacífico”, explica esta entidad espacial.
El objetivo, sin embargo, no es solo una expedición en la Luna, sino que el ser humano pueda permanecer allí. Esta permanencia ocurriría a finales del 2028, durante la misión Artemis V.
Este operativo prevé la construcción de la base lunar y también futuras expediciones en la Luna, aproximadamente una vez al año y con la mira en Marte.