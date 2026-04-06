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Todo lo que hay que saber del sobrevuelo lunar de Artemis II: De los 40 minutos de silencio al eclipse solar

Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo han alcanzado la Luna, entre 1968 y 1972.

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Por AFP
Esta imagen distribuida por la NASA muestra al especialista de misión de Artemis II y astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, afeitándose dentro de la nave Orion durante el quinto día de vuelo y antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026.
Esta imagen distribuida por la NASA muestra al especialista de misión de Artemis II y astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, afeitándose dentro de la nave Orion durante el quinto día de vuelo y antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026. (HANDOUT/AFP)







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