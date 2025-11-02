Cruz Roja recibió cuerpos de rehenes: la razón de Hamás para retrasar la entrega a Israel

Una mujer sosteniendo un retrato de un rehén israelí reacciona durante una manifestación organizada por familias de rehenes y pidiendo la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes que aún se cree que están bajo los escombros de Gaza.

Jerusalén. El ejército israelí afirmó este domingo que la Cruz Roja recibió los restos de tres rehenes en Gaza, en el marco del acuerdo de alto al fuego entre el movimiento islamista palestino Hamás e Israel.

LEA MÁS: Nuevo bombardeo de Israel en la franja de Gaza dejó al menos 30 muertos

“Según la información de la Cruz Roja, les entregaron tres ataúdes de rehenes muertos y ahora están siendo llevados a las tropas (del ejército israelí) en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado castrense.

“Serán trasladados a Israel, donde serán acogidos durante una ceremonia militar”, apuntó la oficina de Benjamin Netanyahu.

Luego serán analizados en el Instituto Nacional de Medicina Forense, para ser identificados, precisó la fuente.

El brazo armado de Hamás había anunciado este domingo que sus combatientes entregarán a las 6:00 p. m. los cuerpos de tres rehenes israelíes, en el marco del acuerdo de alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino.

En su canal de Telegram, las Brigadas Ezedin al Qasam afirmaron que “los cuerpos de tres soldados israelíes capturados, hallados (hoy) en el camino de uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza” se entregarán conforme al acuerdo de intercambio de “prisioneros”.

Hamás ha devuelto hasta la fecha los restos de 17 de los 28 cuerpos que seguían en Gaza y que debían haber sido entregados al principio de la tregua. Según explicó el grupo, localizar los cadáveres está siendo una tarea “compleja y difícil”, en un territorio devastado reducido a ruinas.

Los sucesivos retrasos en la entrega de los cuerpos causaron enfado en el Ejecutivo israelí.

El Foro de familiares de rehenes exigió el domingo en X que “el primer ministro actúe con determinación y firmeza para garantizar que se pongan en práctica inmediatamente los compromisos de Hamás en el marco del acuerdo y repatriar a Israel a todos los rehenes muertos”.