El Mundo

Cruz Roja recibió cuerpos de rehenes: la razón de Hamás para retrasar la entrega a Israel

Cruz Roja recibe tres cuerpos en Gaza de parte de Hamás. El difícil intercambio con Israel y las quejas por los retrasos

EscucharEscuchar
Por AFP
Una mujer sosteniendo un retrato de un rehén israelí reacciona durante una manifestación organizada por familias de rehenes y pidiendo la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes que aún se cree que están bajo los escombros de Gaza
Una mujer sosteniendo un retrato de un rehén israelí reacciona durante una manifestación organizada por familias de rehenes y pidiendo la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes que aún se cree que están bajo los escombros de Gaza. (JACK GUEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Entrega de cuerpo de rehenes IsraelHamásGazaCruz RojaRehenes en Gaza
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.