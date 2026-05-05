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Crucero con casos de hantavirus y su posible escala en Canarias: España negocia el retorno de los pasajeros

Casos por hantavirus en un crucero aumenta a siete: dos confirmados y cinco sospechosos

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Por Europa Press y AFP
Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades.The outbreak occurred on the MV Hondius, travelling from Ushuaia in Argentina to Cape Verde. The patient being treated in Johannesburg tested positive for a hantavirus, a family of viruses that can cause hemorrhagic fever, South African spokesperson Foster Mohale said. (Photo by AFP)
Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades. (AFP/AFP)







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