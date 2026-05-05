Crucero con casos de hantavirus y su posible escala en Canarias: España negocia el retorno de los pasajeros

Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades.

Madrid, España. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, confirmó que se está negociando, “entre todas las instituciones implicadas”, los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como la posible escala del crucero afectado por hantavirus en Canarias.

“Aún no es seguro que haya llegada a Canarias. El barco tiene bandera holandesa y, por lo tanto, todavía estamos hablando de la posibilidad de que, en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más cercano a Cabo Verde, vaya directamente hasta Holanda. Estas decisiones se están tomando ahora mismo, en estas horas”, señaló en una entrevista en ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, recogida por Europa Press.

En cualquier caso, recordó que el crucero saldrá de Cabo Verde “sin casos”, ya que serán evacuados los pacientes sintomáticos y una persona de contacto cercano de un fallecido y, por lo tanto, “a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie”.

En el caso de que, por el camino, alguno de los pasajeros se enferme, “obviamente habrá que sacarlo del barco y atenderlo en los sistemas sanitarios”, señaló el director del CCAES, quien destacó que “afortunadamente, en Canarias existe una unidad de tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo”.

No obstante, en cuanto al protocolo que debería seguir España si el crucero acaba llegando a las islas Canarias, explicó que en España existen mecanismos sanitarios para la acogida en puertos y aeropuertos, que dependen de la Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio, junto con las delegaciones del Gobierno.

“Los puertos y aeropuertos, en principio, son responsabilidad del Estado, no de las comunidades autónomas”, explicó, reiterando que, “ahora mismo, si llega el barco a Canarias llegará sin enfermos”; y, en este caso, “Lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros”.

OMS sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero anclado en Cabo Verde, con tres pasajeros muertos.

“Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco”, y “creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho”, dijo ante la prensa Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias del organismo con sede en Ginebra.

Siete casos confirmados

La OMS confirmó este martes dos casos de hantavirus e identificó otros cinco casos sospechosos relacionados con el foco que ya ha causado tres muertes en un crucero anclado en Cabo Verde, en el Atlántico.

El navío, el MV Hondius, había zarpado de Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes, según el boletín informativo de la OMS.

“Hasta el 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico [en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica] y tres personas que presentan síntomas leves”, que siguen a bordo, detalló la OMS.

El primer caso sospechoso es el de un neerlandés de 70 años que el 6 de abril “presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del buque”, explicó la OMS.

El 11 de abril su estado se agravó y falleció ese mismo día, aunque no se realizó ninguna prueba microbiológica.

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, explicó que su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado por su esposa, una mujer neerlandesa de 69 años.

La mujer tenía “síntomas gastrointestinales” y fue llevada en avión a Johannesburgo, donde falleció en un hospital dos días más tarde, indicó la OMS.

En su caso, se confirmó el lunes la presencia de hantavirus.

“Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros de ese vuelo” de Santa Elena a Johannesburgo, añadió la OMS.

Equipos médicos han subido a bordo del crucero para examinar a las personas enfermas. La empresa afirmó que se estaban aplicando “estrictas medidas de precaución” y de “aislamiento”.