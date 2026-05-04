El Mundo

Casi 150 personas atrapadas en un crucero en Cabo Verde por un presunto foco de hantavirus

Hay 149 personas de 23 nacionalidades diferentes a bordo del MV Hondius, que se enfrenta a ‘una situación médica grave’ informó el operador turístico Oceanwide Expeditions.

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Por AFP
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. (-/AFP)







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