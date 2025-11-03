El Mundo

Cristianos y musulmanes de Nigeria rechazan amenazas de intervención militar de Trump

Líderes nigerianos de todas las religiones condenan las amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente por supuestos asesinatos de cristianos.

Por AFP
Un fiel cristiano con un rosario en la mano participa en una marcha por las calles de Abuya durante una jornada de oración y penitencia por la paz y la seguridad en Nigeria, el 1 de marzo de 2020.
Un fiel cristiano con un rosario en la mano participa en una marcha por las calles de Abuya durante una jornada de oración y penitencia por la paz y la seguridad en Nigeria, el 1 de marzo de 2020. (KOLA SULAIMON/AFP)







