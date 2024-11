Costo de vida y migración inclinan el voto de costarricenses en Estados Unidos

Las elecciones presidenciales más reñidas en Estados Unidos están en marcha, y los costarricenses residentes en ese país inclinan su voto hacia el candidato que, según ellos, ofrece mejores opciones para reducir el costo de vida y plantea políticas migratorias más justas.

Kamala Harris, candidata por el Partido Demócrata, y Donald Trump, candidato por el Partido Republicano, presentan propuestas diferentes en ambas áreas. Sin embargo, los costarricenses que conversaron con La Nación tienen claro que su apoyo es para la actual vicepresidenta de Estados Unidos.

LEA MÁS: Donald Trump y Kamala Harris redoblan esfuerzos previo a elecciones de Estados Unidos

Kamala Harris asegura que su prioridad será aliviar el costo de vida para las familias trabajadoras, centrándose en la reducción de los precios de los alimentos y vivienda. Su plan incluye prohibir la especulación en el costo de los alimentos, además de ofrecer una ayuda de $25.000 para quienes buscan comprar su primera vivienda y crear incentivos para aumentar la oferta habitacional.

Por otro lado, Donald Trump promete “acabar con la inflación y hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible”. Aunque considera que una reducción de las tasas de interés -una medida que está bajo la autoridad de la Reserva Federal, independiente del Poder Ejecutivo- sería clave para ello, también afirma que su plan de deportar a millones de migrantes indocumentados ayudará a disminuir la presión sobre el costo de la vivienda.

Néstor Brenes y María Méndez, un matrimonio alajuelense con 25 años viviendo en Carolina del Norte, uno de los siete estados bisagra que sin duda inclinarán la balanza en esta carrera por la Casa Blanca, decidieron emitir su voto de manera anticipada el pasado 25 de octubre. Ambos esperan que Kamala Harris logre convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de Estados Unidos.

En el único debate, la candidata demócrata destacó que tiene un plan para ayudar a las familias estadounidenses, especialmente a las de clase media, que están preocupadas por el costo de vida. Enfatizó su propuesta para construir “una economía de oportunidades” que incluya viviendas más asequibles y una ampliación del crédito fiscal por hijo. Donald Trump, por su parte, prometió imponer aranceles a otros países, en particular a China, y criticó a la administración de Biden por la alta inflación.

“En 25 años de estar aquí, hemos vivido diferentes momentos económicos. En este momento, el costo de la vida es alto: los alimentos, la vivienda, la electricidad, todo es más caro. Pero creo que esto se debe al momento actual a nivel mundial, no a las políticas del gobierno de Joe Biden. Siempre me he inclinado por el Partido Demócrata porque es más solidario con la población hispana, y creo que la alternativa que ofrecen los republicanos no beneficiará a los latinos”, comenta Brenes, quien votó por primera vez en estas elecciones.

Por su parte, Méndez subrayó que su voto fue decidido porque coincide más con las propuestas del partido oficialista en este momento.

“Yo ya he votado en otras elecciones y siempre lo hago por los demócratas. Sus políticas sociales están más orientadas a la clase media de este país, y me parece que es la mejor opción ahora. Kamala propone fortalecer a la clase trabajadora; esperamos que pueda salir adelante en esta elección tan disputada y que luego pueda cumplir lo que promete”, explica Méndez.

Sara Quirós y Jairo Mora, un matrimonio limonense con más de dos décadas de vivir en Lincolnton, Carolina del Norte, consideran que el alto costo de la vida responde a una situación mundial y no a las políticas actuales del gobierno de Joe Biden. Ellos decidieron emitir su voto el próximo martes 5 de noviembre.

Esta pareja, que actualmente vive de una pequeña empresa de piezas metálicas, considera que los efectos de la pandemia de covid-19 aún impactan la economía. Además, señalan que la inestabilidad mundial provocada por los conflictos armados en Oriente Medio y Ucrania afecta el costo de la vida en Estados Unidos y en todo el mundo.

“En estos años, sabemos lo que es trabajar como empleados, y gracias a Dios logramos ahora tener nuestro propio negocio. Creemos que la mejor opción es Kamala Harris por sus propuestas. Donald Trump trabaja más para la clase empresarial y no me convence su postura”, dijo Quirós.

Mora votará por cuarta vez en Estados Unidos y recuerda que la primera vez fue para el segundo mandato de Barack Obama. Luego también votó por el Partido Republicano. Asegura que siempre medita su voto y se basa en las propuestas de cada candidato.

“Podría decirle que si gana Donald Trump, a nosotros no nos afecta en nada, porque estamos aquí de forma legal. Sin embargo, creo que su política afectará a muchos migrantes, y uno tiene que solidarizarse con la comunidad hispana en este país. Por eso me inclinaré por el voto demócrata”, mencionó.

La familia Brenes Méndez tiene 25 años de vivir en los Estados Unidos, en Lincolnton, Carolina del Norte. Néstor Brenes, al fondo; su esposa María Méndez al lado de su hijo Marco Brenes y Santiago. Foto: Cortesía.

La posición de Trump sobre los migrantes ‘espanta’

Donald Trump tiene una posición incendiaria sobre la migración, mientras que Kamala Harris es más comedida.

El expresidente de los Estados Unidos prometió “llevar a cabo la operación de deportación interna más grande en la historia estadounidense”. Por otro lado, Harris dijo que, de triunfar en los comicios, su gobierno prohibiría el ingreso a Estados Unidos por cinco años a quienes sean detenidos tratando de ingresar de forma irregular. Asimismo, aseguró que quienes no soliciten asilo en los puertos de entrada ya no podrán hacerlo.

“Si bien entendemos que muchas personas están desesperadas por migrar a Estados Unidos, nuestro sistema debe ser ordenado y seguro, y ese es mi objetivo”, agregó Mora.

Ligia Naranjo es otra costarricense que ya votó en estas elecciones. Tiene 37 años de vivir en Estados Unidos y, después de residir un tiempo en Nueva Jersey y en Arizona, se estableció hace 14 años en Kissimmee, Florida.

Esta oriunda de la zona sur de Costa Rica explica que este es un momento complejo para vivir en Estados Unidos debido al alto costo de la vida. Comenta que sería muy fácil emitir su voto por Trump con la esperanza de que algo cambie, pero asegura estar convencida de que “las clases más necesitadas no tendrán un buen futuro” si el candidato republicano vuelve a la presidencia.

“El discurso de Donald Trump da miedo para los migrantes en este país que no están legales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, muy cercano a Trump, tiene una política laboral compleja en este momento. En Tampa, tras el paso de los huracanes, hay oportunidades de empleo para constructores y otras áreas, pero si no estás legal, no te dan trabajo. Podría decir que esto no me afecta porque soy residente, pero afecta a millones de migrantes, y no comparto esto”, afirmó Naranjo.

Sara Quirós utilizó un refrán costarricense para explicar su postura: “¿para qué confites en el infierno?”, cuando habla de por qué no apoya a Trump.

“Es común que un gobierno republicano inyecte más dinero en la economía. Es común que exonere de impuestos a los que tenemos pequeñas empresas y a los grandes empresarios. Pero, como dice mi mamá ‘¿para qué confites en el infierno? Yo cambio todo eso por un trato digno a los migrantes. No comparto el discurso de Trump hacia quienes también, de una u otra manera, trabajamos en este país sin haber nacido aquí”, mencionó la tica, quien también tiene un emprendimiento de repostería en Carolina del Norte.

Sara Quirós y Jairo Mora son un matrimonio costarricense que tienen 25 años de vivir en Carolina del Norte. Ambos son oriundos de Limón. Foto: Cortesía.

Resultado incierto en un país dividido por machismo y racismo

Los resultados de las encuestas emitidas este sábado reflejan la ajustada tendencia en estas elecciones, y los costarricenses residentes en Estados Unidos la perciben en su vida cotidiana.

Al 2 de noviembre, el promedio de encuestas de FiveThirtyEight muestra a Harris 1,2 puntos por delante de Trump en el voto popular, con un 47,9% frente a un 46,7%. Esta diferencia se ha mantenido estable durante la última semana.

“Lo que dicen las encuestas se ve en las calles. ¿Cuál candidato ganará las elecciones? No lo sé. Todo en el diario vivir está muy dividido, muy polarizado. Estamos conversando con usted en este momento y vamos a entrar a un restaurante para cenar; en espacios públicos lo mejor es no hablar de política. Yo soy de los que piensa que el racismo se esconde en el Partido Republicano, por ejemplo”, comentó Mora.

Por su parte, Méndez explica que le encantaría ver a Kamala Harris como la primera mujer presidenta de Estados Unidos, pero cree que el machismo que impera en una gran parte de la sociedad estadounidense “va a poner esto muy difícil”.

“El racismo y el machismo, lamentablemente, son dos aspectos negativos en muchas partes de Estados Unidos. Ojalá que Kamala Harris logre ganar las elecciones, pero son dos temas de los que también se escucha en la calle alrededor de Kamala, cuando debería evaluarse su capacidad y no su género o raza”, opina Méndez.