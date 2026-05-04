Corte Suprema de Estados Unidos toma decisión clave sobre métodos de aborto

La mifepristona (Mifeprex), uno de los dos fármacos utilizados en el aborto farmacológico.

Washington, Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos restableció temporalmente el lunes el envío por correo de la mifepristona, la píldora utilizada en la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en el país, suspendido la semana pasada por un tribunal de apelaciones ultraconservador.

Con su histórico fallo de junio de 2022, que anuló la garantía federal del derecho al aborto, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, devolvió a los estados plena libertad para legislar en este ámbito.

Desde entonces, una veintena de ellos han prohibido la interrupción voluntaria del embarazo, ya sea mediante fármacos o por vía quirúrgica, o la han sometido a un marco muy restrictivo.

La decisión adoptada el 1 de mayo por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, de tendencia ultraconservador, se aplicaba al conjunto de Estados Unidos.

El fallo restringía aún más el acceso al aborto, dado que más de una cuarta parte de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan por telemedicina, según las estadísticas de organizaciones especializadas.

El laboratorio Danco, fabricante de la mifepristona, acudió de urgencia a la Corte Suprema, alegando que esta decisión provocaba “una confusión inmediata y un trastorno brutal para los fabricantes, distribuidores, proveedores, farmacias y pacientes de todo el país”.

La Corte Suprema, en una breve decisión sin argumentación, dio lugar a esta solicitud y suspendió la decisión del tribunal de apelaciones al menos hasta el 11 de mayo, mientras las partes presentan sus escritos legales.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito detuvo el 1 de mayo el envío por correo de mifepristona en el marco de una demanda presentada por el estado sureño de Luisiana, que tiene una de las legislaciones más restrictivas del país en materia de aborto.

Este estado impugna el levantamiento decidido en 2023 por la FDA, la agencia estadounidense reguladora de los medicamentos, de la obligación de que las pacientes obtengan en persona la mifepristona, alegando riesgos potenciales que, sin embargo, han sido descartados por el consenso científico.

La mifepristona cuenta con la aprobación de la FDA desde el año 2000 y también se usa de forma rutinaria para manejar abortos espontáneos tempranos.