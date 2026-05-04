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Corte Suprema de Estados Unidos toma decisión clave sobre métodos de aborto

Más de una cuarta parte de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan por telemedicina.

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Por AFP
La mifepristona (Mifeprex), uno de los dos fármacos utilizados en el aborto farmacológico.
La mifepristona (Mifeprex), uno de los dos fármacos utilizados en el aborto farmacológico. (ROBYN BECK/AFP)







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