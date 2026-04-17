Economía

Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de Chevron en caso medioambiental

El año pasado, un jurado estatal de Luisiana ordenó a la empresa pagar $745 millones para ayudar a restaurar los humedales.

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Por AFP
Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de Chevron. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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