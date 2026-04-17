Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de Chevron en caso medioambiental

La Corte Suprema de Estados Unidos falló por unanimidad este viernes 17 de abril a favor de la gigante petrolera Chevron en un caso que podría afectar los litigios por daños ambientales.

El tribunal declaró que una demanda contra Chevron por daños a humedales costeros en Luisiana, causados por la producción de petróleo crudo durante la Segunda Guerra Mundial, puede trasladarse de un tribunal estatal a uno federal.

El año pasado, un jurado estatal de Luisiana ordenó a la empresa pagar $745 millones para ayudar a restaurar los humedales.

Chevron apeló ante la Corte Suprema al argumentar que la empresa actuaba como contratista federal del ejército estadounidense en ese momento y que el caso debía ser visto en un tribunal federal y no en uno estatal.

La Corte Suprema acogió el reclamo.

“El Congreso ha autorizado desde hace mucho tiempo a los funcionarios federales y a sus agentes a trasladar a los tribunales federales las demandas presentadas contra ellos en los tribunales estatales”, dijo el juez Clarence Thomas. “Esta demanda implica actos de Chevron que están estrechamente vinculados al desempeño de sus funciones federales”.

Tradicionalmente, los tribunales federales han sido menos receptivos que los estatales a las demandas que buscan responsabilizar a los productores de combustibles fósiles por los daños ambientales, incluidos los causados por el cambio climático.

En febrero, la Corte Suprema aceptó revisar un caso presentado por compañías petroleras y de gas que buscan bloquear demandas relacionadas con el cambio climático.