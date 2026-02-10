El Mundo

Corte permite a Estados Unidos revocar protección temporal a migrantes de Honduras y Nicaragua

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos abrió el lunes la puerta a la deportación a miles de migrantes que llegaron tras huracán Mitch de 1998.

EscucharEscuchar
Por AFP
Mapa de Centroamérica con lupa sobre Nicaragua y un retrato del expresidente estadounidense Donald Trump, en referencia a la propuesta de suspender a Nicaragua del tratado comercial DR-Cafta por abusos a los derechos humanos.
Luego de volver a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump tomó medidas para poner fin a sistema de protección temporal. (Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosTPSmigraciónHondurasNicaraguaNepal
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.