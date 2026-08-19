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Corte Penal Internacional tacha de ‘ataque flagrante’ las sanciones de Estados Unidos a su presidenta

Gobierno japonés, el mayor financiador de la CPI y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de “muy desafortunada”

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Por AFP
Tomoko Akane es la presidenta de la Corte Penal Internacional.
Tomoko Akane es la presidenta de la Corte Penal Internacional. (Corte Penal Internacional/Corte Penal Internacional)







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