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Estados Unidos sanciona a la presidenta de la Corte Penal Internacional

Estados Unidos presiona a la Corte Penal Internacional por sus investigaciones sobre Israel

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Por AFP
El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, lanza campaña contra Corte Penal Internacional.
El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, lanza campaña contra Corte Penal Internacional. (AFP/Canva)







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