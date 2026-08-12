Estados Unidos pide ‘encarecidamente’ a aliados antidrogas abandonar Corte Penal Internacional

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá. Estados Unidos pide “encarecidamente” a sus aliados antidrogas en América Latina abandonar la Corte Penal Internacional, reiteró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un discurso en Panamá.

Hegseth reiteró el reclamo estadounidense durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en Ciudad de Panamá. Costa Rica está participando de los entrenamientos y ejercicios relacionados con esta alianza.

“Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, afirmó Hegseth durante su intervención en Panamá.

“Nuestras naciones conservan su soberanía y nuestra capacidad de desplegar a nuestros propios guerreros en nuestra propia defensa”, declaró Hegseth. En su mandato, renombró el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, cambio no autorizado por el Congreso.

“Solo respondemos ante nuestros propios ciudadanos y nuestras propias constituciones, no ante burócratas internacionales no electos”, dijo Hegseth.

El funcionario acusó a la CPI de buscar ejercer jurisdicción sobre el personal militar estadounidense y de países aliados, así como sobre sus operaciones, lo que calificó como una “ilegal”.

Contra la CPI

El jefe del Pentágono planteó su solicitud en el marco de los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el narcotráfico, que incluyen desde hace casi un año bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Esos ataques han causado unos 215 muertos en unos 53 ataques, según un conteo de la AFP.

Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esas muertes como ejecuciones extrajudiciales, un crimen cuya investigación es facultad de la CPI.

“La izquierda internacional, junto con sus cómplices en los medios de izquierda, está conspirando para intentar imponer de manera ilegal la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el personal y las operaciones militares de los Estados Unidos y de nuestros socios”, añadió.

La administración Trump ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.







