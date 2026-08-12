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Estados Unidos pide ‘encarecidamente’ a aliados antidrogas abandonar Corte Penal Internacional

Pete Hegseth instó a los aliados de América Latina a abandonar la Corte Penal Internacional durante discurso en Panamá

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Por AFP
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en Ciudad de Panamá, el 12 de agosto de 2026. (DANIEL DE CARTERET/AFP)







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