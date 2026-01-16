El Mundo

Congresistas de Estados Unidos visitan Dinamarca con mensaje de solidaridad ante Trump

Una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos inició este viernes en Copenhague una visita de apoyo a Dinamarca y Groenlandia.

EscucharEscuchar
Por AFP
Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Tiene autogobierno, economía pesquera y una base militar clave para Estados Unidos.
Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Tiene autogobierno, economía pesquera y una base militar clave para Estados Unidos. (AFP/Google Maps)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GroenlandiaDinamarcaEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.