Congresistas de Estados Unidos visitan Dinamarca con mensaje de solidaridad ante Trump

Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Tiene autogobierno, economía pesquera y una base militar clave para Estados Unidos.

Copenhague, Dinamarca. Una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos inició este viernes en Copenhague una visita de apoyo a Dinamarca y Groenlandia, con el objetivo de expresar su solidaridad frente a las presiones del presidente Donald Trump, que quiere tomar el control de la isla ártica.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con anexionar Groenlandia, un territorio autónomo danés, alegando que es vital para la seguridad de su país.

La Casa Blanca afirma que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

Los once congresistas estadounidenses tienen previsto reunirse con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen - que reconoció la existencia de un “desacuerdo fundamental” con la administración Trump - y el jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

La delegación estadounidense llegó hacia el mediodía a la sede de la patronal danesa para participar en un almuerzo con empresarios. Más tarde, tiene previsto reunirse con miembros del Parlamento danés, donde se izó la bandera de Groenlandia.

“Mostramos solidaridad bipartidista con el pueblo de este país y con Groenlandia. Han sido nuestros amigos y aliados durante décadas”, dijo el senador demócrata Dick Durbin a los periodistas.

“Queremos que sepan que les estamos muy agradecidos, y que las declaraciones del presidente [Trump] no reflejan cómo se siente el pueblo estadounidense”, añadió el legislador.

La visita tiene lugar dos días después de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca en la que las autoridades danesas constataron que, por el momento, es imposible llegar a un acuerdo con los dirigentes estadounidenses sobre el futuro del territorio autónomo.

Además de Durbin, la delegación estadounidense incluye a los senadores Chris Coons, Peter Welch y Jeanne Shaheen del Partido Demócrata, así como Thom Tillis y Lisa Murkowski del Partido Republicano.

La Cámara de Representantes, en tanto, está representada por los demócratas Steny Hoyer, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs y Sarah McBride.

‘Debemos mantenernos unidos’

Varios países europeos comenzaron a desplegar militares en Groenlandia el jueves para una misión de reconocimiento que se inscribe en el marco del ejercicio danés “Arctic Endurance”, pero Washington restó importancia a esta operación.

“No creo que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia”, declaró en rueda de prensa el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La presencia militar europea es más bien discreta, pero está siendo bien recibida en las gélidas calles de la capital Nuuk, donde la bandera roja y blanca de Groenlandia cuelga en numerosas fachadas de tiendas y ventanas de viviendas.

“Debemos mantenernos unidos en Europa. De lo contrario, los estadounidenses nos aplastarán”, opinó “Kenni” (un seudónimo), un sindicalista de 39 años.

“Solos no somos muy grandes, pero juntos sí lo seremos”, añadió.

Trump ha hablado de anexar Groenlandia desde que regresó al poder hace un año. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso al mandatario Nicolás Maduro.

La delegación estadounidense viajará luego al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde se espera también la participación del presidente Trump.