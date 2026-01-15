Rusia tacha de ‘mito’ las acusaciones de que hay una ‘amenaza rusa’ sobre Groenlandia

Moscú, Rusia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, calificó de “mito” este jueves las acusaciones de que su país supone una “amenaza” para Groenlandia, después del anuncio del envío de tropas adicionales de la OTAN a este territorio danés del Ártico.

Desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos hace un año, Donald Trump ha insistido en que quiere controlar esta estratégica y poco poblada isla del Ártico por razones de seguridad nacional, ya que, de no hacerlo, Rusia o China impondrían su hegemonía en la zona.

El vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, informó el despliegue de más tropas de la OTAN en el territorio a partir del miércoles, tras una reunión en la Casa Blanca entre altos funcionarios de Dinamarca y este territorio autónomo danés y altos funcionarios de Estados Unidos.

Varios países europeos, miembros de la OTAN, comenzaron a desplegar militares este jueves para una misión de reconocimiento en apoyo a Dinamarca, bajo presión de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Alemania afirmó que busca “explorar opciones para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico”.

Zajárova afirmó en una rueda de prensa que “el mito de una supuesta amenaza rusa, promovido tenazmente durante muchos años por Dinamarca y otros miembros de la Unión Europea y la OTAN” es “especialmente contradictorio”, a la luz de las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre Groenlandia.

Para la vocera, el anuncio del envío de tropas adicionales de la OTAN al Ártico “debe considerarse como una provocación más de los países occidentales, que intentan imponer sus reglas, incluso en esta parte del mundo”.

La cancillería rusa se pronunció después de que en la noche del miércoles la embajada rusa en Bruselas - sede de la Alianza Atlántica - afirmara que “en lugar de llevar a cabo una labor constructiva en el marco de las instituciones existentes, en particular el Consejo Ártico, la OTAN ha optado por acelerar la militarización del norte y reforzar su presencia militar allí con el pretexto imaginario de una amenaza creciente por parte de Moscú y Pekín”.

La Casa Blanca ha afirmado que está considerando comprar esta inmensa isla, sin descartar una intervención militar en este territorio rico en recursos minerales.