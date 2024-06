Rusia minimiza acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania

Moscú. Rusia minimizó este viernes el acuerdo de seguridad firmado entre Estados Unidos y Ucrania, estimando que se trata de un simple “trozo de papel” sin valor legal.

El acuerdo, similar al que Estados Unidos tiene con Israel, compromete a Washington a entrenar al ejército ucraniano, proporcionarle equipos de defensa, llevar a cabo ejercicios y cooperar en la industria de defensa.

“Lo cierto es que esos acuerdos no son más que trozos de papel. Estos acuerdos no son nada, no tienen ningún valor legal”, afirmó la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, citada por agencias de prensa rusas.

El acuerdo, con una duración de diez años, fue anunciado el jueves en la cumbre del G7 en Italia.

“Estados Unidos está enviando una poderosa señal de nuestro fuerte apoyo a Ucrania, ahora y en el futuro”, indicó Washington en un comunicado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que el pacto es un “puente” para que su país ingrese en el futuro en la OTAN.