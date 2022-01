Rusia dice a EE. UU. que ‘no tiene intención de atacar Ucrania’

Ginebra. Estados Unidos está tomando “muy en serio” las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad, informó el lunes el negociador ruso en Ginebra , y agregó que su país “no tiene intención de atacar Ucrania”.

Tras una reunión de varias horas con su homóloga estadounidense, el subsecretario ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov urgió a Washington a que “no desestime” los riesgos de una confrontación. ”Explicamos a los colegas que no tenemos planes, ni intención de atacar a Ucrania”, dijo Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones exteriores.

Ryabkov aseguró que no hay ninguna razón para “temer una escalada de la situación en ese plan”. Durante las negociaciones con su homóloga estadounidense, Wendy Sherman, saludó que Estados Unidos tome en serio las peticiones rusas para su seguridad, en primer lugar las garantías jurídicas de que no se ampliará la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en especial a los países exsoviéticos como Ucrania y Georgia.

“Tenemos la impresión de que la parte estadounidense tomó muy en serio las proposiciones rusas”, dijo, tras negociaciones “difíciles, largas, profesionales”. Según Ryabkov, “la situación no es desesperada” cuando desde hace unas semanas la situación no había parado de agravarse, en particular por el despliegue de decenas de miles de soldados rusos en las fronteras de Ucrania.

Sin embargo, consideró que “no hay que subestimar los riesgos relacionados con la agravación de la evolución de la confrontación”. ”Pedimos a Estados Unidos hacer prueba de máxima responsabilidad”, advirtió Ryabkov. ”Se requiere un avance, se necesita que se haga un verdadero gesto hacia Rusia y eso debe venir de la OTAN (...). Nunca, pero nunca, Ucrania debe ingresar a la Alianza Atlántica”, enfatizó.

Para Ryabkov, las concesiones a Rusia deben hacerse “rápidamente” y reiteró que el proceso de negociaciones no debe tomar “meses o años”.

