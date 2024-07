Militar colombiano alerta sobre guerra en Ucrania: ‘No vengan acá'

El militar colombiano Diego Andrés Vargas envió un video con un mensaje que alerta sobre no creer en publicidades que invitan a enfrentar la guerra entre Ucrania y Rusia.

Según manifiesta en el clip, le prometieron un sueldo mensual que no le han cumplido.

Denuncia que le ofrecieron cerca de 19 millones de pesos colombianos (¢2,3 millones), pero la realidad allá es distinta y complicada.

Asegura que Rusia está muy preparada para la guerra y que Ucrania estaría en desventaja por sus pocos armamentos.

“No venga acá ni por gusto, ni por necesidad; acá encontrará la muerte. Se pudo trabajar en un tiempo, sostener una trinchera; ahorita no, no se puede. La artillería que tiene Rusia es demasiado potente. Si acá tienen un cañón, allá tienen diez. Si acá hay un dron, allá hay cientos. Es una guerra injusta”, asegura en el video con el rostro completamente cubierto.

LEA MÁS: Vladimir Putin no cede en sus exigencias para la paz en Ucrania

En el mensaje, pide a los demás militares colombianos que no viajen a ese país por necesidad, pues la situación está muy complicada y hay una gran desigualdad.

“No crean en los mensajes de redes sociales, acá sus cuerpos quedan botados en las trincheras y ni siquiera los recuperan. Al no ver cuerpos, se les declara desaparecidos en combate. Hemos perdido a más de diez compatriotas. No permitan que sus familiares vengan a morir acá, no es justo que sus cuerpos se descompongan en un potrero”, comentó.

Este sería un mensaje de un soldado colombiano que quiere salir de la guerra entre Ucrania y Rusia... Asegura que ha tenido que vivir un martirio en una guerra desigual y le pide a los demás uniformados que no presten servicio en ese lugar ni por necesidad pic.twitter.com/9fAgOKL8h8 — Mely Múnera (@MelyMunera) July 6, 2024

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.