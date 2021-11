Irán exige garantías de que EE. UU. no se retirará del acuerdo nuclear

Teherán. Irán exigió garantías este lunes de que Estados Unidos no se retirará nuevamente del acuerdo nuclear concluido en Viena en el 2015 entre las grandes potencias. Washington “tiene que garantizar que ningún otro gobierno estadounidense pueda burlarse del mundo o del derecho internacional, y que lo que hizo nunca se repetirá”, dijo el lunes en una conferencia de prensa el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Saïd Khatibzadeh.

Estados Unidos se retiró del acuerdo en el 2018, bajo el mandato del expresidente Donald Trump. En respuesta, Irán retomó sus operaciones de enriquecimiento de uranio por encima de los niveles definidos en el entendimiento. Las negociaciones para salvar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, detenidas desde junio, se reanudarán el 29 de noviembre en Viena.

[ Negociaciones por el programa nuclear iraní se reanudarán el 29 de noviembre en Viena ]

Por ese acuerdo, Irán se comprometió a frenar su programa de enriquecimiento de uranio a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones económicas adoptadas por la comunidad internacional. ”Estados Unidos tiene que reconocer su responsabilidad en la situación actual, recordar lo que hizo y levantar de manera definitiva las sanciones injustas e ilegales impuestas tras su retirada del acuerdo nuclear”, añadió Khatibzadeh.

Los países que aún son parte del acuerdo; Irán, Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, se reunirán en presencia del negociador europeo Enrique Mora. Sin embargo, en un primer momento no está previsto que Estados Unidos participe en las negociaciones, porque “ya no es miembro del acuerdo”, según Khatibzadeh. A menos que se levanten las sanciones, Irán no dará marcha atrás en sus “medidas compensatorias”, dijo el portavoz.

El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero con la esperanza de volver al acuerdo del 2015. Por otra parte, Khatibzadeh anunció que el jefe de los negociadores iraníes será el vice ministro de Asuntos Exteriores Ali Bagheri. Este último tiene que viajar esta semana a Londres, París, Berlín y “tal vez a Madrid”, informó.