Estados Unidos prevé una guerra en Ucrania larga y con riesgo de escalada

Washington. Estados Unidos estima que la guerra en Ucrania será larga y que el presidente ruso Vladímir Putin quiere extenderla a Transnistria, aunque conlleve una escalada militar y el establecimiento de la ley marcial en Rusia, según la jefa de los servicios de inteligencia.

“Estimamos que el presidente Putin se está preparando para un conflicto largo en Ucrania, durante el cual todavía tiene la intención de lograr objetivos más allá de Donbás”, declaró Avril Haines ante el Congreso, en un momento en el que los diputados se disponen a desbloquear $40.000 millones para Ucrania.

El Ejército ruso renunció a apoderarse de Kiev y se desplegó en el sur y el este del país, oficialmente para “liberar” las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en Donbás, lo que podría permitir a Moscú controlar por completo el mar de Azov y le garantizaría una continuidad territorial con Crimea, península anexionada por Rusia en el 2014.

Pero este reposicionamiento en Donbás “es solo temporal” y el Ejército ruso quiere continuar su avance para crear un “puente terrestre” en el sur de Ucrania, hasta el gran puerto de Odesa y la frontera con Moldavia, explicó Haines.

Los servicios de inteligencia estadounidenses estiman que el Ejército ruso quiere “extender” ese corredor terrestre a Transnistria, una región secesionista de Moldavia que se separó en 1990, cuando se desmembró la Unión Soviética y donde el ejército ruso dispone de una base militar.

Es “posible” que las fuerzas rusas consigan este objetivo en los próximos meses, pero “no podrán llegar a Transnistria e incluir a Odesa sin decretar una forma de movilización general”, recalcó Haines. Putin “cuenta probablemente con un debilitamiento de la determinación de Estados Unidos y la Unión Europea, cuando se agudice la escasez de alimentos y aumenten los precios de la energía”, advirtió.

La ciudad ucraniana de Mariúpol es una de las más afectadas por la guerra en Ucrania. (STRINGER/AFP)

‘Trayectoria impredecible’

Las ambiciones de Putin superan las capacidades del Ejército ruso y eso “probablemente significa que en los próximos meses evolucionaremos por una trayectoria más impredecible y potencialmente una escalada”. El jefe de la agencia de inteligencia militar, el general Scott Berrier, afirmó que los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas se han “estancado”.

Pero esto podría cambiar. “Si Rusia no declara la guerra y se moviliza, el estancamiento durará y no veo una salida para ninguna de las partes”, dijo. “Si se movilizan y declaran la guerra, miles de soldados se incorporarán a los combates y aunque no estén necesariamente tan bien entrenados ni sean tan competentes (como las fuerzas actuales), tendrá un efecto masivo”, advirtió.

Avril Haines, quien supervisa todas las agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, reiteró que Washington no cree que Vladímir Putin esté dispuesto por ahora a usar armas nucleares. “Seguimos creyendo que el presidente Putin solo autorizará el uso de armas nucleares si percibe una amenaza existencial para el Estado o el régimen ruso”, añadió.

No obstante, el mandatario ruso podría recurrir a ellas “si cree que está perdiendo la guerra en Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) interviene o se prepara para intervenir”, precisó. Pero, incluso en esta hipótesis, “es probable que envíe señales” antes de hacerlo, señaló.

Biden y Draghi elogian unidad frente a Rusia

El primer ministro italiano, Mario Draghi, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogiaron su unidad contra Rusia y su apoyo a Ucrania durante un encuentro en la Casa Blanca de este martes. “Han sido buenos amigos y un gran aliado”, aseguró Biden sentado al lado de Mario Draghi en la Oficina Oval, en presencia de periodistas.

El presidente ruso Vladímir “Putin pensaba que podía dividirnos. Pero redoblamos esfuerzos”, agregó Biden ante las cámaras, antes de empezar entrevista formal con su visitante. Draghi estimó que la invasión rusa de Ucrania ha “reforzado” los lazos entre Estados Unidos e Italia y más ampliamente con Europa.

Draghi predijo “cambios drásticos” para la Unión Europea que necesariamente estrechará sus lazos. “Una Unión Europea fuerte es del interés de Estados Unidos”, añadió Joe Biden, incluso si representa “competencia”. El encuentro de los dos líderes en la Casa Blanca ocurre anticipándose a las cumbres de la OTAN y del G7 del próximo mes en Europa.

Mario Draghi mantiene lazos particularmente estrechos con Estados Unidos, donde estudió y también trabajó para el Banco Mundial y para el banco privado Goldman Sachs.