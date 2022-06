100 días de guerra en Ucrania: ¿Qué es lo que viene en el conflicto?

Zelenski al cumplirse 100 días de invasión de Rusia en Ucrania: 'La victoria será nuestra' "La victoria será nuestra", aseguró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en un video difundido por Instagram cuando se cumplen 100 días desde el inicio

La guerra en Ucrania cumple 100 días con intensos combates en el este del país y en medio de una situación en la que no se vislumbra una solución que ponga fin a este conflicto en las próximas semanas, según el criterio de expertos consultados por La Nación.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pretendía que la ‘operación militar’ lanzada el pasado 24 de febrero fuera una rápida, con la idea de tomar Kiev en los primeros días de combates. Sin embargo, con el paso del tiempo Ucrania pudo soportar los ataques y evitó la caída de su capital, lo que obligó a Moscú a reorientar sus tropas hacia el este del país, donde desde hace ocho años se libra una guerra entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos.

El exsubsecretario de Defensa Adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en la administración de George W. Bush, Roger Pardo-Maurer, consideró que en las próximas semanas se van a mantener los enfrentamientos en la región del Donbás, en el este, donde “los rusos sí van a lograr ciertos éxitos”.

Pardo Maurer agregó que Moscú deberá fortalecer su posición de negociación para poder sentarse a dialogar con Ucrania, aunque destacó que pueden haber contradicciones con lo que ofrecen en la mesa y sus acciones en el campo de batalla, debido a la “gran división” de los liderazgos rusos.

“Yo creo que lo que vamos a ver es una cierta incoherencia en los objetivos y en las estrategias rusas. En esto meses vamos a ver en el campo de batalla y en la mesa de negociación que se refleja esa confusión interna de ellos y pugnas de poder, donde se ofrecen concesiones y se cometen unas atrocidades por otro lado”, afirmó a La Nación el exsubsecretario.

El exfuncionario manifestó que “el tiempo está del lado de los ucranianos”, haciendo referencia a los elevados costos, tanto económicos como políticos, que ha tenido que asumir Rusia durante la guerra. “Desde ahora en adelante comienzan a entrar en mora los bonos soberanos por primera vez desde los zares. Esto es un proceso que va a tomar meses”, dijo.

La invasión de Rusia en Ucrania llega a los 100 días sin que se vislumbre una solución que ponga fin al conflicto en las próximas semanas. (GENYA SAVILOV/AFP)

Carlos Murillo Zamora, especialista en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), concuerda en que este escenario de guerra es característico de los conflictos que no se resuelven pronto y más bien se prolongan en el tiempo.

“Si uno lo pusiera en una balanza, no hay en las últimas semanas algún cambio significativo que le permita a uno decir que algo está a favor de alguno de los dos bandos, que también eso es característico de muchos conflictos en que no se logra el objetivo en el plazo esperado, se reacomoda un poco y se ve que se prolonga en el tiempo”, explicó el experto.

“Por ahora lo que pareciera es que esto va a durar un poco más de tiempo y esperarían desde el punto de vista táctico al verano para ver como cambian las operaciones armadas en el territorio o si deciden entrar a batallar con algún otro tipo de armamento”, añadió.

De acuerdo con el especialista, en las próximas semanas espera que el conflicto se mantenga igual, con ambas partes midiendo fuerzas y reacomodando las tropas, mientras se reconfigura el sistema de seguridad en Europa con temas como la posible adhesión de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Veremos un poco de lo mismo en los próximos días hasta que haya un cambio de táctica y se inicie o un retiro de las tropas rusas lentamente, para no decir que fueron derrotadas o un contraataque grande de Rusia que le permita controlar definitivamente la zona del Donbás. Las partes no se sientan a la mesa hasta que no haya cambiado un poco el escenario”, concluyó Murillo.