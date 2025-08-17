El Mundo

¿Cómo se ve un huracán por dentro? Cazahuracanes muestran imágenes inéditas de Erin

Un avión de la NOAA ingresó al ojo de Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Por AFP y Silvia Ureña Corrales
El huracán Erin, que se intensificó rápidamente hasta categoría 5 el sábado y luego descendió a categoría 3, fue registrado en impactantes imágenes por los cazahuracanes de la NOAA.
