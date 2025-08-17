¿Cómo se ve un huracán por dentro? Cazahuracanes muestran imágenes inéditas de Erin

El huracán Erin, que se intensificó rápidamente hasta categoría 5 el sábado y luego descendió a categoría 3, fue registrado en impactantes imágenes por los cazahuracanes de la NOAA.

Un equipo de cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) difundió imágenes desde el interior del huracán Erin, el primero de la temporada en el Atlántico.

LEA MÁS: Tormenta Erin podría convertirse en huracán: ¿Afectará a Costa Rica?

El video, compartido en la red social X por el meteorólogo Jean Suriel, muestra la magnitud del fenómeno desde la cabina de la aeronave que ingresó al ojo del huracán.

🔴🔴IMPRESIONANTE | Imágenes captadas desde dentro del avión cazahuracanes sobrevolando el ojo del Huracán Erín: se puede observar cómo la tripulación es sacudida mientras van panetrando las paredes internas del poderoso huracán categoría 5.



⚠️¿Qué les parece?



📽 @FlyNOAA… pic.twitter.com/ZtknHh3MPC — Jean Suriel (@JeanSuriel) August 16, 2025

El huracán Erin se intensificó rápidamente el sábado hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, considerada “catastrófica” por las autoridades.

👁️ Cazadores de huracanes capturan un vistazo al ojo del huracán Erin



🌀 El primer huracán de la temporada en el Atlántico se degradó a categoría 3 mientras avanza por el Caribe con pronósticos que advierten lluvias torrenciales, inundaciones y oleaje peligroso en varias zonas.… pic.twitter.com/WrES4yoNSW — El Universal (@El_Universal_Mx) August 17, 2025

Sin embargo, en cuestión de horas perdió fuerza y el domingo amaneció como un ciclón de categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 205 km/h, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

A las 6:00 GMT del domingo, Erin se encontraba a unos 225 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. Su trayectoria prevista lo llevará a desplazarse al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico, pasando posteriormente cerca de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas.

LEA MÁS: Polvo del Sahara y lluvias afectarán el clima en Costa Rica este domingo: tome nota de las zonas

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.