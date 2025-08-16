El Mundo

Erin es ahora un catastrófico huracán de categoría 5

Convertido desde la mañana de este sábado en un “huracán mayor”, de categoría 3 o superior, Erin se fortaleció a lo largo del día pasando primero a categoría 4 y luego a 5

EscucharEscuchar
Por AFP
Se espera que Erin se convierta en huracán este viernes 15 de agosto.
La tormenta continuaba su avance hacia las Antillas Menores, una región que incluye las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas, y Puerto Rico. (Zoom Earth./Zoom Earth.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Erinhuracanes
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.