El Mundo

Cómo la moda de videos falsos generados por la IA alimentan el sexismo

Se encontraron 900 cuentas de Instagram de “modelos” probablemente generadas por IA que acumularon en conjunto 13 millones de seguidores, publicaron más de 200.000 imágenes y monetizaron el contenido

EscucharEscuchar
Por AFP
La proliferación de contenido sexualizado creado por inteligencia artificial amenaza la confianza en videos auténticos y amplifica la misoginia en internet. Imagen con fines ilustrativos.
La proliferación de contenido sexualizado creado por inteligencia artificial amenaza la confianza en videos auténticos y amplifica la misoginia en internet. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Videos falsosIARedes socialesContenido
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.