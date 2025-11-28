El Mundo

Comité de la ONU insta a Israel a indagar acusaciones de tortura contra palestinos

Comité contra la Tortura de la ONU pidió el viernes a Israel que cree una comisión de investigación para esclarecer “todas las denuncias de tortura”. Lea sobre el informe.

EscucharEscuchar
Por AFP
Bus con personas que son saludadas con euforia por otras personas afuera
Exprisioneros palestinos, liberados como parte del sexto intercambio de rehenes, son recibidos por amigos y familiares al llegar al Hospital Europeo de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (BASHAR TALEB, AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelONUGazaPalestina
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.