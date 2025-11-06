El Mundo

Comienza el juicio por corrupción contra Cristina Kirchner, el más grande en la historia de Argentina

La expresidenta Cristina Kirchner enfrenta el mayor juicio por corrupción en la historia de Argentina, acusada de liderar una red de sobornos millonarios.

Por AFP
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner. La Corte Suprema decidirá en última instancia si cumple la pena en prisión o domiciliaria.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner. La Corte Suprema decidirá en última instancia si cumple la pena en prisión o domiciliaria.







