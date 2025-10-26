Argentina celebra legislativas clave para la gobernabilidad de Milei

El presidente argentino, Javier Milei, posa para una foto antes de emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones legislativas nacionales de mitad de período en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025.

Buenos Aires, Argentina. Argentina comenzó a elegir este domingo una parte de los miembros del Congreso en un clima de inestabilidad cambiaria que pone a prueba el programa ultraliberal del presidente, Javier Milei, respaldado por un inédito salvavidas financiero de Estados Unidos.

Los comicios son claves para determinar si Milei logra los escaños para sostener sus decretos e impulsar las reformas impositiva, laboral y previsional que marcarán la segunda mitad de su mandato.

La votación comenzó a las 8:00 a. m. hora local y cerrará a las 6:00 p. m. Tres horas después se conocerán los primeros resultados.

Un buen número “es el que me permita conseguir el tercio para defender las medidas del gobierno”, afirmó el mandatario en la recta final de la campaña. Su partido La Libertad Avanza (LLA), necesita aliados para enfrentar al peronismo, principal partido opositor.

Pase lo que pase, LLA ganará escaños. Tiene solo 37 de 257 diputados y seis de 72 senadores y no renueva ninguna banca en esta elección. Si el resultado se dirime por márgenes estrechos, el lunes puede abrirse una disputa de interpretaciones.

“No es tan fácil que los agregados permitan leer la elección de un modo unívoco”, dijo a la AFP el politólogo Gabriel Vommaro. Unos 36 millones de electores renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y la tercera parte del Senado en los 24 distritos del país.

En Argentina el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años y optativo desde los 16. “Sin Congreso no se puede gobernar”, dijo a la AFP Adriana Cotoneo, una jubilada de 69 años que votó en la ciudad de Buenos Aires a favor del oficialismo “no porque crea que es la mejor opción sino porque tengo en claro quién quiero no esté”, en alusión al peronismo.

No obstante su apoyo también criticó al presidente. “Tengo esperanza que reflexione en los modos (...) A veces tendría que poner su ego a un costado”, opinó. De su lado Marcelo Galo, un abogado de 55 años, también adujo un voto más en contra de la oposición que a favor del oficialismo: “No nos une el amor, nos une el espanto”, resumió risueño.

Turbulencias

Milei llega asediado por turbulencias políticas y financieras, luego de casi dos años de motosierra sobre el gasto público. Redujo drásticamente la inflación pero al costo decena de miles de empleos y desplome del consumo y la industria.

Milei también recortó jubilaciones y presupuesto en salud y educación que le valieron multitudinarias protestas, reprimidas con mano de hierro.

“El plan económico no está funcionando para la gente, para las empresas, para la industria” resumió el senador opositor Martín Lousteau (Ciudadanos Unidos) tras emitir su voto en Buenos Aires. “Necesitamos un mejor Congreso, menos polarizado, con menos gritos, insultos y más capacidad para conversar”, agregó.

El presidente impulsó reformas con apoyo opositor en 2024, pero este año perdió margen cuando el Congreso insistió con normas que, según él, comprometían el equilibrio fiscal.

Recrudecieron sus choques con gobernadores y opositores y, tras una derrota en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, el 7 setiembre, se desató una corrida cambiaria que hizo caer el peso 8%.

Se suma la investigación judicial de una supuesta criptoestafa que lo involucra, acusaciones de corrupción contra su hermana Karina y la retirada de un candidato clave de LLA por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Vietnam

Después de meses a la defensiva, Milei recibió un millonario auxilio de Estados Unidos que contuvo a medias la corrida cambiaria. Su aliado Donald Trump prometió hasta $40.000 millones y, en paralelo, el Tesoro estadounidense interviene en el mercado cambiario desde hace dos semanas para apoyar al peso.

Sin embargo, Trump condicionó su ayuda a una victoria mileísta en las legislativas. Economistas argentinos alertan que Washington puede quedar atrapado en un “Vietnam financiero”.

Para Mauricio Monge, economista para América Latina en Oxford Economics, el auxilio de Washington “no es suficiente para contrarrestar la creciente probabilidad de que los resultados electorales impidan reformas adicionales”.