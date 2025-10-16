El Mundo

Colapso sanitario: Las enfermedades infecciosas están “fuera de control” en Gaza

La OMS advierte que las epidemias en la Franja de Gaza están “fuera de control”. Solo 13 de 36 hospitales funcionan, dejando a la población sin cuidados críticos

Por AFP
Palestinians rally around aid trucks which entered from the Karem Abu Salem crossing, in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 12, 2025, as a ceasefire between Israel and Palestinian factions holds in the besieged territory. A Gaza ceasefire was holding for a third day on October 12, ahead of a US-proposed hostage-prisoner exchange and a summit aimed at charting a path to peace after two ye
La Franja de Gaza, asediada por Israel, experimenta un desastre humanitario después de dos años de guerra (OMAR AL-QATTAA/AFP)







