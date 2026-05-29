El Mundo

Cohete New Glenn de Blue Origin explota en plataforma de lanzamiento durante prueba: vea las imágenes

La NASA y Blue Origin habían estado colaborando en el desarrollo de un módulo de alunizaje para las misiones lunares Artemis

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Por AFP
Explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante una prueba de vuelo, el 28 de mayo de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. Imágenes difundidas en redes sociales muestran humo saliendo de la base del cohete antes de convertirse en una enorme bola de fuego. Las autoridades informaron que no se reportaron personas heridas. (Foto: AFP / @JConcilus)
Explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante una prueba de vuelo, el 28 de mayo de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. (-/AFP)







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