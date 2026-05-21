Economía

SpaceX lanzará la última versión de su cohete Starship antes de salir a bolsa

La empresa de Elon Musk realizará este jueves el vuelo de prueba número 12 de Starship

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Por AFP
SpaceX
El gigantesco cohete Starship de SpaceX despegará desde Texas en una misión de prueba de 65 minutos que será seguida de cerca por la NASA y la industria espacial. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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