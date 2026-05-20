Economía

SpaceX presenta solicitud para salir a bolsa

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, también se está preparando para solicitar en los próximos días su salida a bolsa

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Por AFP
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La compañía apunta a cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo las siglas SPCX. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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