SpaceX presenta solicitud para salir a bolsa

La compañía apunta a cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo las siglas SPCX.

Nueva York, Estados Unidos. El expediente de salida a bolsa (OPI) de SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, se hizo público este miércoles, y presentó las grandes líneas de lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia en los mercados.

En documentos publicados por el regulador bursátil estadounidense (SEC), la empresa reveló que tuvo una facturación de $18.700 millones en 2025. SpaceX apunta a una salida a bolsa en junio, pero no ha revelado cuánto desea recaudar, aunque algunos reportes señalan que buscaría hasta $75.000 millones.

La compañía apunta a cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo las siglas SPCX. Es la primera vez que SpaceX divulga públicamente información financiera tan detallada.

El documento también menciona que la empresa registró una pérdida operativa de $2.600 millones, al destinar grandes sumas al desarrollo de cohetes de próxima generación y de la IA.

El documento S-1, un texto que las empresas están obligadas a presentar ante la SEC antes de cotizar en una bolsa de valores pública, proporciona a los posibles inversores información financiera detallada, factores de riesgo y la estrategia empresarial.

La presentación mostró que el negocio de internet satelital Starlink de SpaceX es el claro motor financiero de la compañía, al generar $11.400 millones en ingresos en 2025, casi un 50% más interanual.

El segmento de IA, que incluye xAI y la plataforma X, registró $3.200 millones en ingresos en todo el 2025, pero anotó una pérdida operativa de $6.400 millones. Esta presentación confirmó una estructura accionarial que dejará a Musk firmemente al mando de la compañía tras la salida a bolsa.

Musk, el hombre más rico del mundo, pasará a controlar aproximadamente el 79% del poder de voto, mientras posee alrededor del 42% del capital. Esta salida a Bolsa constituye un “punto de inflexión importante para el sector espacial y tecnológico”, reaccionó el analista financiero Dan Ives, de Wedbush.

OpenAI presentará solicitud

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, se está preparando para solicitar en los próximos días su salida a bolsa, informó el miércoles el diario The Wall Street Journal, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Valorada en $852.000 millones en una reciente ronda de financiación, OpenAI está trabajando con Goldman Sachs y Morgan Stanley en un borrador de prospecto que planea presentar de forma confidencial ante los reguladores, con el objetivo de salir a bolsa en septiembre, según el reporte.

El documento podría ser enviado el viernes. También se espera que el gigante de la IA Anthropic debute en el mercado público de acciones.