Ciencia

NASA comienza a ensamblar el cohete de la misión Artemis III hacia un alunizaje tripulado

Componentes clave del cohete SLS ya están en el edificio de ensamblaje en Florida

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La NASA avanza en el ensamblaje del cohete Artemis III tras la llegada de su etapa central y otros componentes.
La NASA avanza en el ensamblaje del cohete Artemis III tras la llegada de su etapa central y otros componentes. (Michael DeMocker/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNASAArtemis III
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.