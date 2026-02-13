La NASA avanza hacia el regreso a la Luna: así es el nuevo traje espacial para la misión Artemis III

La NASA y Axiom Space completan revisión técnica del traje lunar que usarán astronautas en Artemis III.

La NASA avanza en el desarrollo del traje espacial que utilizará en la misión Artemis III. El nuevo modelo superó una revisión técnica liderada por la empresa contratista y entra en una fase decisiva de evaluación.

El traje, denominado AxEMU y desarrollado por Axiom Space, está diseñado para permitir que astronautas caminen y trabajen en el polo sur de la Luna. Será la primera vez que humanos exploren esa región.

Tras completar la revisión interna del diseño, la NASA realizará ahora una evaluación crítica. Esta confirmará si los sistemas y el hardware están listos para las pruebas finales y su entrega.

En paralelo, Axiom Space comenzó a recibir piezas para la primera unidad de vuelo. El ensamblaje está previsto para esta primavera.

Más movilidad y mayor adaptación

El AxEMU incorpora mejoras frente a generaciones anteriores. Ofrece mayor flexibilidad y movilidad. Permite a astronautas agacharse para recolectar muestras geológicas y ejecutar tareas científicas en superficie.

El traje incluye opciones de talla ampliadas y ajustes que buscan adaptarse a una mayor diversidad de tripulantes. También integra sistemas avanzados de soporte vital y protección reforzada para resistir las condiciones extremas del entorno lunar.

Axiom desarrolla además herramientas especializadas para facilitar la recolección de muestras.

Más de 850 horas de pruebas

NASA y Axiom Space acumulan más de 850 horas de pruebas presurizadas con una persona dentro del traje.

Parte de estas evaluaciones se realizaron en el Neutral Buoyancy Laboratory del Centro Espacial Johnson, una piscina de 12 metros de profundidad. Allí el traje fue lastrado para simular la gravedad lunar, equivalente a una sexta parte de la terrestre.

Los equipos también ejecutan pruebas en el sistema Active Response Gravity Offload. Esta instalación utiliza un mecanismo de suspensión superior conectado al traje. Permite caminar en un entorno de gravedad reducida.

Además, se evalúa el desempeño con distintos niveles de presión interna. Presiones más altas reducen el tiempo de adaptación. Esto permitiría a los astronautas dedicar más tiempo a caminar y trabajar en la superficie lunar.

Durante las pruebas, astronautas e ingenieros aportaron retroalimentación sobre diseño, funcionalidad y seguridad.

El traje AxEMU supera pruebas técnicas y se acerca a su debut en la misión Artemis III hacia el polo sur lunar. (NASA/NASA)

Seguridad como prioridad

La seguridad es el eje central del programa Artemis. Con más de 50 años de experiencia en trajes espaciales, la NASA definió estándares técnicos y requisitos de seguridad para esta nueva generación.

En cada hito del desarrollo, la agencia verifica que el traje y sus sistemas cumplan con los criterios establecidos. El objetivo es comprender y minimizar los riesgos para la tripulación.

El contrato de trajes espaciales es gestionado por el programa de Actividad Extravehicular y Movilidad Humana en Superficie. Este programa desarrolla trajes de nueva generación, vehículos tripulados y herramientas para caminatas espaciales.

Los astronautas de Artemis utilizarán estos trajes junto con nuevos módulos de alunizaje y vehículos de exploración. La misión busca ampliar la exploración científica de la Luna y preparar futuras misiones humanas a Marte.