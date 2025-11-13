Blue Origin de Jeff Bezos logra hito que podría avanzar su carrera espacial

Cabo Cañaveral, Estados Unidos. Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, lanzó el jueves su enorme cohete New Glenn en una misión de la NASA a Marte, y logró recuperar la etapa propulsora para su reutilización, según la transmisión en vivo.

Pocos minutos después del despegue, la etapa propulsora del cohete logró posarse en una plataforma flotante en el océano Atlántico, un hito técnico en medio de la creciente competencia con su rival SpaceX, la compañía de Elon Musk que hasta ahora era la única en lograr esta maniobra con un cohete de clase orbital.