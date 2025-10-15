Ciudad española prohíbe adoptar gatos negros durante Halloween

La ciudad de Terrassa prohíbe la adopción de gatos negros durante Halloween para evitar actos de maltrato. AFP

Madrid, España. Estigmatizados durante mucho tiempo por traer mala suerte o por sus vínculos con lo oculto, los gatos negros han encontrado paz temporal en una ciudad española que prohíbe su adopción en torno a Halloween para evitar “ritos” siniestros.

Cualquier solicitud de adopción o acogida de estos felinos será denegada entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre para evitar “situaciones de riesgo (...) derivadas de supersticiones, ritos o usos irresponsables”, anunció el Servicio de Bienestar Animal de Terrassa el 6 de octubre.

La decisión de las autoridades de esta localidad próxima a Barcelona se tomó “con motivo de la llegada del periodo de Halloween”, añadió el comunicado municipal.

“Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales”, precisó el servicio municipal.

El ayuntamiento “no podía mirar hacia otro lado” ante un “tema tan tétrico”, explicó el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, en declaraciones recogidas en el Diario de Terrassa. Duque aparece junto a un gato en la foto de perfil de su cuenta de Facebook.

En Terrassa hay unos 9.800 gatos, según las autoridades municipales.