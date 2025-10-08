El Mundo

España aprueba embargo de armas a Israel por guerra en Gaza

El Congreso español aprueba un decreto que prohíbe exportar armas a Israel, impulsado por Pedro Sánchez.

Por AFP
Manifestantes pro-palestinos exhiben una pancarta frente a las instalaciones de BAE Systems en Rochester, sureste de Inglaterra, el 8 de octubre de 2025, exigiendo al gobierno británico que imponga un embargo total de armas a Israel. La protesta fue organizada por la Campaña de Solidaridad con Palestina y forma parte de una acción más amplia en cinco plantas del país que suministran piezas para la producción de los cazas F-35. BAE Systems participa en el programa F-35 y produce los Sistemas de Interceptor Activo de la aeronave en sus instalaciones de Rochester.
Manifestantes pro-palestinos exhiben una pancarta frente a las instalaciones de BAE Systems en Rochester, sureste de Inglaterra, el 8 de octubre de 2025, exigiendo al gobierno británico que imponga un embargo total de armas a Israel. La protesta fue organizada por la Campaña de Solidaridad con Palestina y forma parte de una acción más amplia en cinco plantas del país que suministran piezas para la producción de los cazas F-35. BAE Systems participa en el programa F-35 y produce los Sistemas de Interceptor Activo de la aeronave en sus instalaciones de Rochester. (BEN STANSALL/AFP)







IsraelEmbargo de armasEspañaGuerraGazaPedro Sánchez
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

