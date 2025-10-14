Puro Deporte

Real Madrid pone precio histórico a Vinicius Jr. y hay interés desde Arabia Saudita

Vinicius Jr. podría convertirse en la venta más cara del fútbol si un club saudita acepta pagar lo que exige el Real Madrid

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El Real Madrid fijó precio por Vinicius Jr. y un club saudita estaría dispuesto a pagarlo, superando la venta de Neymar en 2017. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (INA FASSBENDER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCReal MadridVinicius Jr.Arabia Saudita
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.