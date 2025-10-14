Real Madrid pone precio histórico a Vinicius Jr. y hay interés desde Arabia Saudita

El Real Madrid fijó precio por Vinicius Jr. y un club saudita estaría dispuesto a pagarlo, superando la venta de Neymar en 2017. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

El Real Madrid estaría dispuesto a vender a Vinicius Jr. si se concreta una oferta récord en la historia del fútbol.

Según la cadena británica Sky Sports, el club español habría establecido un precio de €250 millones para liberar al atacante brasileño.

La oferta vendría del club Al-Ahli de Arabia Saudita, que ya habría contactado a los representantes del jugador. Si la negociación avanza, el monto superaría los €222 millones que pagó el Paris Saint-Germain al Barcelona por Neymar en 2017.

Vinicius Jr. tiene 25 años y contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027. En el actual ciclo, su rendimiento fue en aumento, tras un inicio irregular bajo la dirección del técnico Xabi Alonso.

El brasileño se destacó en el partido más reciente del Real Madrid, disputado el 4 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, donde marcó dos goles en la victoria 3 a 1 sobre el Villarreal.

El primer tanto lo anotó tras una jugada individual por la banda izquierda, que finalizó con un remate desviado por un defensor. El segundo fue desde el punto penal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.