Chipre interceptó dos drones que se dirigían a base británica

Un soldado británico custodia una entrada de la base RAF Akrotiri tras dos presuntos ataques con drones cerca de Limassol. La base soberana británica en Chipre fue evacuada.

Nicosia, Chipre. Dos drones que se dirigían a una base británica en Chipre, que alberga personal militar y civil, fueron interceptados este lunes, declaró un portavoz del gobierno chipriota.

“Dos vehículos aéreos no tripulados (drones) que se dirigían hacia las bases británicas en Akrotiri fueron neutralizados a tiempo”, afirmó en la red X en vocero del gobierno Konstantinos Letymbiotis.

La base estaba siendo evacuada después de que se activaran las alarmas, dijo por su parte un corresponsal de la AFP, que vio unos 70 vehículos dejando la zona de la base, situada en la costa sur de la isla mediterránea.

Letymbiotis también dijo a la prensa que Nicosia pedirá garantías explícitas al Reino Unido de que esas bases “en ningún caso se utilizarán con otros fines que no sean humanitarios”.

El domingo, el Reino Unido dio su autorización para que Estados Unidos utilice sus bases militares para llevar a cabo ataques “defensivos” destinados a destruir misiles iraníes y sus lanzadores.

“El Reino Unido no está en guerra”, afirmó no obstante el lunes el secretario de Estado encargado de Oriente Medio, Hamish Falconer, a la BBC.

El gobierno británico “decidió deliberadamente no participar en la primera ola de bombardeos realizados por los gobiernos estadounidense e israelí”.

Una posición difícil de defender para el Reino Unido.

El presidente estadounidense Donald Trump reprochó a Starmer que hubiera tardado “demasiado tiempo” en autorizar a los estadounidenses a utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, en una entrevista este lunes con el diario The Daily Telegraph.

La Unión Europea, de la que forma parte este país insular en el Mediterráneo, reaccionó de inmediato.

“Permanecemos colectiva, firme e inequívocamente al lado de nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras haber conversado con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulis.

“Estamos en una región con una inestabilidad geopolítica especial, con muchos desafíos y problemas, que se está adentrando en una crisis inédita. Nuestro país no participa, de ninguna manera, y no pretende participar en ninguna operación”, señaló por su parte Christodoulis.