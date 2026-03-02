El Mundo

Chipre interceptó dos drones que se dirigían a base británica

Reino Unido afirma que “no está en guerra”, pero permitió a EE. UU. usar sus bases; Chipre es miembro de la Unión Europea.

Por AFP
Un soldado británico custodia una entrada de la base RAF Akrotiri tras dos presuntos ataques con drones cerca de Limassol. La base soberana británica en Chipre fue evacuada.
Un soldado británico custodia una entrada de la base RAF Akrotiri tras dos presuntos ataques con drones cerca de Limassol. La base soberana británica en Chipre fue evacuada. (ETIENNE TORBEY/AFP)







