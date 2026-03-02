El Mundo

Tres aviones militares de Estados Unidos se estrellan en Kuwait tras ser derribados por error

Tres aviones F-15E de Estados Unidos se estrellaron en Kuwait durante una operación militar contra Irán

Por Europa Press
Tres aviones F-15E de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellaron en territorio kuwaití en medio de combates que incluyeron misiles y drones iraníes; según el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el incidente habría sido causado por error por las defensas aéreas de Kuwait.
Tres aviones F-15E de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellaron en territorio kuwaití en medio de combates. (Europa Press/Europa Press)







