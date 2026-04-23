Chile y Bolivia dan paso histórico: el plan para reconstruir relaciones tras 50 años de ruptura

El presidente más derechista de Chile en más de tres décadas, José Antonio Kast, asume el cargo el 11 de marzo de 2026.

Santiago, Chile. Los cancilleres de Chile y Bolivia se reunieron este jueves en la frontera común en el inicio de un camino que busca “restablecer” las relaciones diplomáticas interrumpidas desde hace 50 años, afirmó el diplomático boliviano.

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, viajaron hasta el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado, para trasladarse desde allí juntos hacia La Paz.

El encuentro marca “un hito fundamental” en “el camino de poder restablecer relaciones (diplomáticas)”, dijo el canciller de Bolivia a periodistas en el lugar, según imágenes difundidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.

Los dos países rompieron relaciones diplomáticas formales en 1975, por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para restablecer la salida al mar que Bolivia perdió en la guerra que los enfrentó a fines del siglo XIX.

Con la llegada al poder del presidente ultraderechista José Kast en Chile y del centroderechista Rodrigo Paz en Bolivia, los vínculos bilaterales han registrado un nuevo impulso.

Rodrigo Paz asumió el poder en Bolivia y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas. (AIZAR RALDES/AFP)

“Estando tan cerca, compartiendo realidades, desafíos globales, nos asiste la responsabilidad y el imperativo moral, de estrechar lazos y construir un nuevo camino”, agregó el diplomático boliviano.

Tras el encuentro, la delegación chilena tenían previsto visitar La Paz y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Estamos avanzando en el Tratado de Libre Comercio. Tenemos también el tema de seguridad en las fronteras, crimen organizado, pero el foco principal es el futuro”, sostuvo de su lado el canciller chileno.

Para Chile, uno de los focos principales de las relaciones bilaterales es combatir la migración irregular a su territorio a través de la frontera norte con Bolivia.

El gobierno de Kast, que asumió el pasado 11 de marzo, ordenó la construcción en la frontera de una zanja de tres metros de profundidad para evitar los ingresos.

Bolivia no presentó objeciones a la iniciativa de su vecino.