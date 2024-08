Periodista guatemalteco José Rubén Zamora seguirá en prisión a pesar de recibir arresto domiciliario

Ciudad de Guatemala. Un tribunal de Guatemala otorgó este lunes arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, quien ha estado encarcelado desde julio del 2022 por un polémico caso en el que se le acusa de lavado de dinero. Sin embargo, continuará en prisión debido a otro proceso judicial.

La detención del comunicador ha sido objeto de críticas por parte de diversos países, incluido Estados Unidos, así como de organizaciones internacionales de prensa y de derechos humanos, además del propio presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

La decisión de este lunes ordena “revocar el auto de prisión preventiva” contra Zamora, por lo que queda bajo arresto domiciliario, según anunció la jueza Verónica Ruiz, al concluir una audiencia en la capital chapina.

Ese mismo tribunal le había fijado a Zamora, el pasado 15 de mayo, prisión domiciliaria como medida sustitutiva a la prisión preventiva, pero el 26 de junio una sala de apelaciones revocó la medida.

A pesar de ser favorecido con este fallo, el periodista de 68 años seguirá en la cárcel donde está recluido, ya que la Fiscalía le imputa otro caso por presunta obstrucción a la justicia.

“Arbitrariamente, estoy preso, pero me siento libre, mi espíritu está libre, Me hace falta mi familia, pero me siento en absoluta libertad”, afirmó Zamora a la prensa.

“Abuso de poder”

Amnistía Internacional (AI) declaró el pasado 1.º de agosto “preso de conciencia” a Zamora y exigió su liberación inmediata e incondicional, tras pasar dos años en prisión por sus denuncias de corrupción contra el gobierno del anterior mandatario, el derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).

Arévalo calificó hace tres semanas como “abuso de poder” las causas abiertas contra Zamora por la Fiscalía, que también adelanta cuestionadas investigaciones contra el gobernante socialdemócrata que podrían costarle el cargo.

Una de las abogadas del equipo de defensa, la indígena maya Jovita Tzul, argumentó que su protegido lleva 749 días en prisión, buena parte de la condena a seis años impuesta el 14 de junio del 2023 por supuesto lavado de dinero, que luego fue anulada.

Dicha sentencia fue anulada cuatro meses después por una corte de apelaciones, que ordenó repetir el proceso, pero todavía no hay fecha por recursos pendientes.

El comunicador defiende su inocencia y sostiene que esa acusación es una represalia por las publicaciones, en su diario El Periódico, sobre actos corrupción en el gobierno de Giammattei.

“Pacto de corruptos”

El comunicador dijo estar satisfecho con el fallo, tras indicar que se ha adaptado a la prisión, aunque extraña a su familia. Afirmó que a su esposa no la ve desde hace un año.

El periodista agregó que cree que puede permanecer entre dos a cinco años más en prisión debido a que el sistema judicial está “capturado” en ese país centroamericano.

“Lo más relevante es que mientras (yo) esté preso es una muestra de que está capturado el sistema judicial por el pacto de corruptos”, agregó aludiendo a la cuestionada fiscalía y a algunos jueces.

Dijo que en su rutina destaca el ejercicio, la lectura y una caminata de diez kilómetros diarios.

En julio, la Fundación Gabo de Colombia entregó a Zamora el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2024.

Cuando él llevaba casi 10 meses en prisión, El Periódico, medio qué fundó en 1996, dejó de publicarse el 15 de mayo del 2023.

Ese diario había recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.