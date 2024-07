Comerciantes salvadoreños afirman sentirse ‘los villanos de la película’ tras señalamientos de Nayib Bukele por precios de alimentos

San Salvador. “Llévese la papa, la papa ¿qué va a querer, mi amor?”, sonaba fuerte en el Mercado La Tiendona, en San Salvador, en donde doña Mary buscaba que los clientes pasaran a comprar sus productos. El alza de los precios de las últimas semanas junto al anuncio del presidente Nayib Bukele, de controlarlos, ha generado incertidumbre en muchos comerciantes.

Doña Mary asegura que no todo se resuelve con órdenes, sino que debe conocerse el tema del por qué se han incrementado los costos y actuar en todos los sectores, tanto productores, exportadores, costos de logística y comerciantes. Por ello, pide que se tomen medidas que no afecte a nadie.

“Este quintal de papa que me van trayendo vale 88 dólares ¿cómo cree que voy a dar la libra a 0.60 centavos? Con mucho respeto al señor presidente, primero debe reunirse con las personas que nos venden a nosotros y luego regular los precios. Al final nosotros somos afectados porque la gente nos falta al respeto y dicen que estamos abusando de ellos. Así como compramos, así vendemos”, dijo.

“Estamos viviendo una incertidumbre. Respetamos lo que él (Presidente) dice, pero pedimos que nos ayuden. Le dije al director (de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar) que cómo puedo hacer. No nos ha dado una solución. Entendemos que velen por el bolsillo de la gente, pero quedamos como los villanos de la película, pues se nos puede venir una denuncia, un proceso”, agregó.

El movimiento de este sábado 6 de julio en dicho mercado era grande. Desde temprano, camiones llegan con la mercadería y comienzan a abastecer a medianos y pequeños comerciantes quienes venden el producto según el costo con el que han adquirido.

Comerciantes aseguran afectación por las medidas del gobierno en bajar los precios de productos. Foto: Cortesía

Estela mencionó que el güisquil es uno de los artículos que más costo tuvo en las últimas semanas. Costaba entre 70 y 75 dólares el saco y lo tenía que vender a 1 dólar cada uno para recuperar lo invertido y obtener ganancias. Este sábado lo estaba vendiendo a 0.50 y 0.75 centavos para respetar el anuncio de las autoridades que fijaron los precios y los dieron a conocer durante la cadena nacional del viernes por la noche.

“Todo se incrementó. Ahora por temor a que no nos vayan a denunciar, estamos dando más cómodo. No vamos a ganar, no queremos perder tampoco, pero hay que ver que nosotros compramos esta mercadería, no la producimos”, indicó. Dos señoras le compraron dos Güisquil a 0.50 cada uno y dos pipianes por un dólar. Le pidieron tomates, pero solo se los pudo dar a 3 por un dólar.

Don Jorge recibía las cajas de tomate y cebolla de los mayoristas y tenía listo otros productos como aguacate y brócoli. Atendió a dos familias que llegaron temprano para realizar las compras domésticas. “Vimos el anuncio del presidente, pero nos toca ajustarnos a los precios. Es difícil porque nadie quiere invertir sin ganar, o comprar caro y vender barato. Como mayoreo estamos tratando de tener los precios lo más adecuado”, mencionó.

La caja de tomate la obtiene a 28 dólares a lo cual le suma costos de importación, gastos comerciales, lo que suma 5 o 6 dólares. Al final, la caja sale a $34, por lo que el costo se eleva.

En el caso de los compradores, la experiencia ha sido desigual. Por ejemplo, Diego Chávez dijo que “los precios está bien, accesibles. Hace unos meses estaban por los cielos, pero con el anuncio del presidente ahora se vio el cambio. Compré repollo y está el precio accesible, a un dólar el mediano el que antes estaba a $2.50″.

Mientras que Alejandra Hernández mencionó: “Soy fiel compradora del mercado, pero no es mucha la diferencia. Lo que compro es tomate y está más caro a como lo daban la semana pasada. La más baja está a $33 la caja, pero creo que el libre mercado aún no ha modificado su precio. Llevo más verduras y lo que ha variado es mínimo, pero siento que casi no ha bajado”.

Alternativa

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) implementó desde el viernes 5 de julio de este año mercados a costo sin intermediarios en todo el país y este sábado, el que está ubicado en el parque Daniel Hernández de Santa Tecla, tuvo mucha afluencia de personas debido a los bajos costos.

Los comerciantes, que se instalaron desde las 4:00 de la mañana, comenzaron a recibir a los clientes desde las 6:00 am y a eso de las 10:00 muchos productos se habían agotado como cebolla, tomate, papaya, guineo y piña. Los plátanos los daban a 4 por $1, los repollos a $0.60. Estarán en dicho lugar también este domingo.

“Lo traemos del mayoreo de La Tiendona. Esto es para ayudar a la población con los precios, es un acuerdo del Presidente. El producto es importado”, aseguró Diego Ayala.

En total son 20 los mercados implementados por el MAG en todo el país con horario de 6:30 am a 4:00 de la tarde.

San Salvador con cinco puntos (San Marcos, Ilopango, San Martín, Soyapango, Apopa), Santa Ana con tres puntos (dos en Santa Ana centro y uno en Metapán) y La Libertad también con tres puntos (Santa Tecla, Quezaltepeque y San Juan Opico) son los departamentos con más puntos habilitados.

También hay dos puntos en Sonsonate (Acajutla y Armenia) mientras que fueron habilitados un punto en: San Francisco Menéndez (Ahuachapán), Cojutepeque (Cuscatlán), Zacatecoluca (La Paz), San Vicente (San Vicente), Chinameca (San Miguel), La Unión (La Unión), Jiquilisco (Usulután).

