El Mundo

Caso Epstein revive en Francia: una decena de nuevas presuntas víctimas acuden a Fiscalía

Fiscalía investiga posibles vínculos y facilitadores de la red de Epstein en Francia

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Por AFP
Jeffrey Epstein en un evento al que asistieron personalidades como Elon Musk (al fondo, de lado).
La Fiscalía de París analiza nuevamente documentos, agendas y dispositivos vinculados a Jeffrey Epstein para identificar posibles colaboradores en Francia. (AFP/AFP)







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