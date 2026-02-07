El Mundo

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton exigen que sus testimonios sean públicos

Bill y Hillary Clinton aceptaron declarar ante el Congreso sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, pero exigen que la audiencia sea pública para evitar ‘juegos políticos’

EscucharEscuchar
Por AFP
El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton (izq.) y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton (der.) llegan a la ceremonia de investidura en la que Donald Trump juró como el 47.º presidente de Estados Unidos.
Bill y Hillary Clinton aceptaron declarar ante el Congreso sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, pero exigen que la audiencia sea pública para evitar ‘juegos políticos’. (SHAWN THEW/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso EpsteinJeffrey EpsteinBill ClintonHillary Clinton
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.