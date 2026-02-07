Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton exigen que sus testimonios sean públicos

Bill y Hillary Clinton aceptaron declarar ante el Congreso sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, pero exigen que la audiencia sea pública para evitar ‘juegos políticos’.

Washington, Estados Unidos. El expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, pidieron que su testimonio ante el Congreso sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein se haga en público, para evitar que los republicanos politicen el tema.

A los Clinton se les ordenó testificar a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que está investigando las conexiones del fallecido financiero con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

Hillary Clinton declarará el 26 de febrero, y Bill Clinton al día siguiente, según precisó en un comunicado el Comité de Supervisión.

Los demócratas afirman que la investigación se está utilizando como arma para atacar a los oponentes políticos del presidente Donald Trump —él mismo un antiguo socio de Epstein que no ha sido llamado a declarar— en lugar de llevar a cabo una supervisión legítima.

Los republicanos de la Cámara de Representantes habían amenazado con una votación por desacato si la poderosa pareja demócrata no se presentaba a testificar, lo que finalmente aceptaron hacer.

Pero Bill Clinton dijo que celebrar la declaración a puerta cerrada sería como ser juzgado en un “tribunal irregular”.

“Dejemos los juegos y hagámoslo como es debido: en una audiencia pública”, dijo el expresidente demócrata en la red social X.

Hillary Clinton dijo que ambos ya habían contado al Comité de Supervisión, liderado por los republicanos, lo que saben.

“Si quieren esta pelea... hagámosla en público”, dijo el jueves.

Aparición de los Clinton en archivos Epstein

El Departamento de Justicia publicó la semana pasada el último lote de los llamados archivos Epstein: más de tres millones de documentos, fotos y videos relacionados con su investigación sobre Epstein, quien murió en lo que se determinó como un suicidio mientras se encontraba bajo custodia en 2019.

Bill Clinton aparece regularmente en los archivos, pero no ha salido a la luz ninguna prueba que implique a ninguno de los Clinton en actividades delictivas.

El expresidente ha reconocido haber volado en el avión de Epstein a principios de la década de 2000 para realizar labores humanitarias relacionadas con la Fundación Clinton, pero ha afirmado que nunca visitó la isla privada de Epstein, donde solía hacer fiestas de presunto contenido sexual.

Hillary Clinton, que se enfrentó a Trump en las elecciones presidenciales de 2016, ha dicho que no mantuvo ninguna relación significativa con Epstein, nunca voló en su avión ni visitó la isla.