Bill y Hillary Clinton declararán públicamente ante el Congreso por el caso Epstein

El panel busca esclarecer la relación entre el expresidente Clinton y Jeffrey Epstein. Hillary Clinton también testificará sobre lo que sabía de dichos nexos.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton (izq.) y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton (der.) llegan a la ceremonia de investidura en la que Donald Trump juró como el 47.º presidente de Estados Unidos.
El panel quiere escuchar a Bill Clinton por sus nexos con Epstein. (SHAWN THEW/AFP)







