Caos en prisiones de Guatemala: Pandilleros del Barrio 18 y MS-13 se amotinan simultáneamente

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Grupos de pandilleros se amotinaron este sábado en varias cárceles de Guatemala, donde protestan desde 2025 por el traslado de sus líderes a una prisión de máxima seguridad, informaron las autoridades.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

En 2025, las autoridades trasladaron a los principales cabecillas a una cárcel de máxima seguridad donde permanecen aislados, lo que ha provocado desde entonces motines de los pandilleros para exigir el regreso de sus líderes

El ministerio de Gobernación (Interior) informó en un comunicado que las “alteraciones” del orden en las cárceles son “una reacción directa a las decisiones firmes” de “retirar privilegios a líderes de estructuras criminales y de no acceder a sus presiones”.

“En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado”, añade la nota, según la cual, la policía y el ejército realizan operativos para “restaurar plenamente el orden”.

Los Bomberos de Guatemala anunciaron que enviaron “diferentes unidades” y ambulancias a tres cárceles por “alteración del orden”, sin que se sepa hasta el momento si hay muertos o heridos por los altercados.

Las prisiones a donde se desplazaron los bomberos son Renovación I, donde se encuentran los líderes de las pandillas, Preventivo y Frajanes, respectivamente a unos 75 kilómetros al sur, en la periferia y al este de la capital guatemalteca.

Algunos medios publican fotos de un pequeño incendio en Renovación I.

Durante los motines del año pasado, que llegaron a durar varios días en distintas cárceles, los pandilleros retuvieron a los guardias, uno de los cuales murió por disparos.

En Octubre, las autoridades guatemaltecas informaron que 20 jefes de la pandilla Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad y una crisis en el país.

La policía solo ha logrado recapturar a 6 de los fugados, mientras que otro fue asesinado a balazos.

En noviembre llegó a Guatemala un grupo del FBI creado durante el primer mandato de Trump (2017-2021) para desmantelar organizaciones criminales trasnacionales, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.