El Mundo

Pandilleros se vuelven a amotinar y toman rehenes en cárceles de Guatemala

Las autoridades atribuyen los motines al reciente traslado de cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a una prisión de máxima seguridad.

EscucharEscuchar
Por AFP
cárcel Los motines comenzaron después de que el 31 de julio cinco líderes de Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha fueron reubicados. Fotos de una cárcel en Guatemala, con fines ilustrativos. (prensa libre guatemala)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Guatemala
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.