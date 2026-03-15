El Mundo

Candidato presidencial de Perú fallece en accidente de tránsito

Napoleón Becerra, de 61 años, murió en un accidente cerca de Ayacucho; tres acompañantes resultaron heridos.

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Por AFP
Candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoleón Becerra murió tras el vuelco del vehículo en el que viajaba hacia un acto de campaña en el sur del país.
Candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoleón Becerra murió tras el vuelco del vehículo en el que viajaba hacia un acto de campaña en el sur del país. (Napoleón Becerra - tomada de Instagram/Napoleón Becerra - tomada de Instagram)







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